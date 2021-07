Camion si ribalta lungo la Provinciale per Cortemaggiore: autista ferito

Un brutto incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 luglio, lungo la strada provinciale per Cortemaggiore. A Muradello di Pontenure un camion che trasportava mattonelle, per cause ancora da accertare, in prossimità di una doppia curva – dopo aver perso il controllo – si è ribaltato nel canale che costeggia la carreggiata finendo ruote all’aria.

L’autista, un sessantaduenne di nazionalità bulgara residente a Milano, è rimasto seriamente ferito. Qualche istante dopo l’incidente un automobilista trentasettenne che transitava sulla strada ha lanciato l’allarme, riuscendo nel frattempo ad estrarre il ferito dall’abitacolo e adagiandolo a terra in attesa dei soccorsi.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, anche l’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale di Parma. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.