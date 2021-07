Via Colombo, ruba il telefono a un minorenne: scoperto, lo lancia e scappa in bici

Un ragazzo mentre stava portando in giro il suo cane è stato rapinato da uno sconosciuto del suo telefono. E’ accaduto la mattina del 21 luglio in via Colombo intorno alle 5.00.

Il giovane, che è minorenne, è stato avvicinato da uno sconosciuto che – dopo averlo strattonato – l’ha costretto a consegnare l’apparecchio. Subito dopo il malfattore è fuggito in sella ad una bicicletta.

Il ragazzo ha quindi fermato una pattuglia dell’Ivri di passaggio: le guardie giurate si sono messe all’inseguimento del malfattore e lo hanno fermato nei pressi del centro commerciale San Lazzaro, lungo la via Emilia Parmense. Il rapinatore, vistosi braccato, ha scagliato contro le guardie il cellulare ed è poi fuggito.

I metronotte hanno così restituito il cellulare al legittimo proprietario mentre nel frattempo, sul posto, sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le prime ricerche del malvivente. Ricerche che purtroppo non hanno dato alcun esito.