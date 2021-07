Lucia Torretta alla guida della cardiologia dell’ospedale di Castel San Giovanni

È Lucia Torretta la nuova responsabile facente funzione della cardiologia di Castel San Giovanni. Dopo che Daniela Aschieri ha lasciato il posto per diventare primario del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Piacenza, l’incarico di sovrintendere l’attività dell’Unità Operativa Semplice del reparto di cardiologia dell’ospedale unico della Val Tidone è stato affidato alla dottoressa, specialista in medicina interna cardiologa ed ecocardiografista, Lucia Torretta. Quest’ultima faceva già parte del team di Aschieri.

Insieme a Torretta, 50 anni in forze all’ospedale unico della Valtdione da un decennio, in reparto lavorano con lei altri sette professionisti. La nomina a responsabile facente funzione della cardiologia dovrebbe essere una soluzione temporanea in attesa che l’Ausl nomini un responsabile (che potrebbe essere la stessa Torretta oppure un’altra figura).