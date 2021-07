Emergenza abitativa, allo studio azioni di contrasto. A disposizione 890mila euro

Potenziare gli aiuti per contrastare l’emergenza abitativa che lo sblocco degli sfratti rischia di acuire, aumentare le risorse a favore della mediazione culturale e potenziare gli interventi per impedire il ritiro sociale degli adolescenti. Sono alcune delle azioni contenute nel nuovo piano di interventi che i comuni del distretto di Ponente hanno in animo di mettere in campo con i circa 890mila euro di risorse disponibili (tra fondi statali, regionali e finalizzati) per il 2021. Tra le maggiori criticità emerse vi sono la paura degli amministratori che lo sblocco degli sfratti metta tante persone in strada e la preoccupazione per i giovani, che la pandemia ha costretto a chiudersi in casa. Altra questione l’attenzione alla mediazione culturale, per cui è prevista l’apertura di uno sportello interculturale a Borgonovo e a Rottofreno una volta a settimana. Quello già presente a Castello verrà invece potenziato.

