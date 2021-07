Conoscenza delle terre di confine e degustazioni tipiche: è Confluenze Festival

Confluenze festival ha inaugurato ieri con una camminata dal giardino di Pietra Corva a Casa Matti, dove sgorga il torrente Tidone. Alla passeggiata inaugurale del festival che mette in comunicazione territori, persone e culture differenti hanno preso parte organizzatori, amministratori dei comuni di Ziano Romagnese e Zavattarello, partecipanti all’iniziativa che ha dato il via a tre interi week end tutti dedicati alla conoscenza delle terre di confine.

Oggi si replica tra Romagnese, la diga del Molato e Colli Verdi. Tra gli appuntamenti in programma uno, alle 11,30 a Romagnese, sarà organizzato da Slow food in tema “La via di San Colombano in Valtidone, dalla bisaccia del pellegrino al buon cibo”. Si tratterà di un convegno a cui seguirà una degustazione di prodotti, ovviamente locali. Sempre oggi sono in programma trekking alla diga del Molato, raduno di due cavalli e musica. Il calendario di tutte le iniziative su www.confluenze.net

