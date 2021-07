Oggi vaccinazioni sul mercato a Carpaneto. Posti disponibili a Fiorenzuola e Castello

Oltre a quelli di Piacenza (TUTTE LE INFO), ci sono posti disponibili a breve termine nei centri vaccinali di Fiorenzuola e Castel San Giovanni.



FIORENZUOLA

– vaccino Moderna (dai 18 anni in su): 5 e 7 agosto (con seconda dose 2 e 4 settembre);

– vaccino Pfizer (dai 12 anni in su) dal 2 al 5 agosto (con seconda dose dal 23 al 26 agosto).

Si può prenotare in farmacia, al numero 800.651.941 o a uno sportello Cup (non via web).

CASTEL SAN GIOVANNI

– vaccino Pfizer (dai 12 anni in su): dal 3 al 5 agosto (con seconda dose dal 24 al 26 agosto)

Si può prenotare in farmacia, al numero 800.651.941 o a uno sportello Cup (non via web)

VACCINAZIONE SUI MERCATI

Prosegue anche la campagna vaccinale itinerante dell’Ausl: questa mattina i sanitari saranno a Carpaneto (giardini di viale Vittoria) e domani a Borgonovo (alla Rocca).

Sarà possibile accedere nella postazione allestita in occasione del mercato settimanale, dalle 8.00 alle 12.00. La proposta è riservata ai piacentini con più di 60 anni e il vaccino somministrato è Janssen (Johnson & Johnson) che prevede un’unica dose.

Le persone interessate saranno accolte da volontari e personale di supporto e potranno qui avere un colloquio di valutazione con un medico. Dopo l’iniezione sosteranno circa 15 minuti e poi riceveranno nella postazione di check out, il certificato di ciclo vaccinale completato, che permette di ricevere il “green pass”.