Raid for Aid non si ferma: raccolta fondi per dare ossigeno ai boliviani

Nonostante lo stop ai viaggi provocato dalla pandemia l’attività dell’associazione piacentina Raid for Aid, nota per girare il mondo in moto al fine di aiutare missioni, scuole e ospedali in Paesi in difficoltà, non si ferma, anzi. Domenica si è giocato un torneo di tennis sui campi della società canottieri Nino Bixio per raccogliere fondi a favore del dottor Pietro Gamba detto “El gringo loco” che gestisce una clinica in Bolivia bisognosa di un macchinario che produce ossigeno per i malati di Covid. Il prossimo obiettivo dei bikers dell’associazione è quello di raggiungere, appena si potrà, in più tappe, l’ Alaska partendo dal Perù dove lasciarono le moto nel 2019. Paolo Molinaroli, presidente della Nino Bixio, ha ospitato l’iniziativa benefica auspicando che altre associazioni, nate per far del bene, possano usare gli impianti sportivi della società sul Po per le proprie raccolte fondi.

