Tragedia a S. Giuliano di Castelvetro: si ribalta nel canale e muore sul colpo

Non ce l’ha fatta l’uomo alla guida della Fiat Punto che, nel tardo pomeriggio di lunedì 26 luglio, è rimasto vittima di un tragico incidente a San Giuliano di Castelvetro. L’auto sulla quale viaggiava, per cause da accertare, è uscita di strada finendo nel canale, ribaltandosi. Il conducente è morto sul colpo e inutili si sono rivelati i disperati tentativi di rianimazione operati dagli uomini del 118 e della Pubblica Assistenza di Monticelli. Sul posto anche i vigili del fuoco di Cremona.

