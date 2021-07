“A Piacenza quasi 300 milioni evasi in cinque anni”. Cambio al vertice locale della Finanza

Il colonnello Daniele Sanapo lascia il comando provinciale della Guardia di finanza, per insediarsi a Milano in un nuovo incarico nel comando regionale della Lombardia. Nei cinque di attività sul nostro territorio, il vertice delle fiamme gialle ha guidato decine di operazioni che hanno portato a intercettare un’evasione fiscale pari a quasi 300 milioni di euro. Numeri impressionanti, “ma la stragrande maggioranza delle persone è onesta – puntualizza Sanapo – i delinquenti sono una minoranza”.

Tra le operazioni condotte dalla Finanza dal 2017 ad oggi, da non dimenticare le indagini sui furbetti del cartellino nel Comune di Piacenza e sulle torture nella caserma dei carabinieri Levante in via Caccialupo. “Una ferita profonda – la definisce il colonnello – che serve però a isolare una compagine ristretta e a rinsaldare i valori profondi che contraddistinguono l’Arma”.

Dal 2 agosto, al comando provinciale delle fiamme gialle arriverà il colonnello Corrado Loero.