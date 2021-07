Incidente mortale a Castelvetro: la vittima è il musicista Enzo Frassi

Un altro incidente mortale macchia le strade piacentine. La vittima è Enzo Frassi, classe 1966, molto conosciuto nel mondo musicale e, in particolar modo in quello del jazz. Il contrabbassista, intorno alle 19 di lunedì 26 luglio, stava percorrendo la strada provinciale 588, dei due Ponti, che da Villanova porta a San Giuliano, frazione di Castelvetro. La sua auto, una Fiat Punto, in un tratto che costeggia due canali, per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha sbandato e successivamente sbattuto violentemente contro guardrail per poi finire la corsa ribaltata nel canale dall’altra parte della carreggiata. Il tremendo impatto e il volo successivo, purtroppo, non hanno lasciato scampo al musicista.

