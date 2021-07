Nuove zone 30 in città, le progetta una società milanese. Ecco dove

In arrivo nuove zone 30 in città. Il Comune di Piacenza ha affidato l’incarico di predisposizione e redazione di 14 isole ambientali a una società milanese, per una spesa totale di 15.731 euro. Seguiranno poi le fasi di approvazione del progetto, lo stanziamento delle risorse necessarie a concretizzarlo e l’esecuzione dei lavori: “Queste zone 30, dunque, saranno attive l’anno prossimo”, puntualizza l’assessore alla mobilità Paolo Mancioppi. “Si passa dalle parole ai fatti – aggiunge – proseguendo l’iter di attuazione del Pums, verso una viabilità sempre più sostenibile”.

Nel dettaglio, ecco dove sono previste le nuove zone 30 (cioè le aree in cui il limite di velocità è di 30 chilometri orari invece dei consueti 50 previsti dal codice stradale in ambito urbano):



Le nuove isole ambientali – che ora la giunta Barbieri punta a trasformare in realtà – rientrano nella cornice del Piano urbano della mobilità sostenibile varato da palazzo Mercanti. L’ideazione delle zone 30 è affidata a tecnici esterni “a causa dei carichi di lavoro attuali gravanti sui progettisti interni”, si legge negli atti del Comune.