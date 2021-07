Ha riportato serie ferite, ma non è in pericolo di vita, la ragazzina di 13 anni che cadendo in bicicletta questa mattina, 28 luglio, ha battuto la testa in località Casella di Ferriere. Sul posto sono accorsi il 118 di Bobbio, la Croce rossa di Marsaglia e l’eliambulanza che ha trasportato la giovane all’ospedale di Parma.

