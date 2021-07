Ripara tutto, il 77enne Roberto Bottazzi è l’angelo custode di Borgotrebbia

Osserva e segnala i problemi Roberto Bottazzi, 77 anni, residente a Camposanto Vecchio, a due passi da Borgotrebbia. Fa di più in realtà, tira su le maniche e rende migliore quell’area spesso dimenticata, lasciando segni di civiltà sul territorio: una fontana di ferro, panchine per gli anziani, vasi di fiori, ma anche un targa in ferro e dipinto dedicata al “Tinu ad Tobruk”, al secolo Ernesto Maestroni, celebre personaggio del quartiere. “Ma ora sono stanco” dice Bottazzi, volontario da almeno 16 anni, quando si è trasferito in strada dell’Aguzzafame. È stanco perché le sue segnalazioni sembrano spesso snobbate.

Roberto Bottazzi segnala a chi di dovere e agisce direttamente. Una sorta di “angelo” che veglia sul quartiere.

