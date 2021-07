“Che fine ha fatto la rosalia alpina?”: nel Piacentino si cerca questo raro insetto

Che fine ha fatto la rosalia alpina? Quest’anno, per chi ama passeggiare nelle zone naturali, c’è una missione da compiere: trovare – e possibilmente fotografare – un esemplare di questo insetto forestale a rischio di estinzione. Una specie rara data già per scomparsa nelle nostre zone ma la cui presenza, in linea teorica, potrebbe essere ancora possibile.

A lanciare l’appello sono i Parchi del Ducato – che nella nostra provincia comprendono il Basso Trebbia e il Piacenziano. La rosalia alpina è un coleottero lungo dai 20 ai 38 millimetri facilmente riconoscibile per il suo colore azzurro-celeste, con un disegno a macchie nere sul protorace e sulle elitre. Per incontrarla bisogna passeggiare per le vecchie faggete d’appennino, di giorno nelle giornate soleggiate, perché questo insetto colonizza il legno morto, il faggio in particolare.

Per segnalare gli avvistamenti, è possibile scaricare l’applicazione InNat, scattare una foto, senza toccare l’animale, indicando la posizione dell’avvistamento e caricarla sull’applicazione. Oppure, basta una semplice mail all’indirizzo [email protected]magna.it.