Via Colombo, rissa in un bar: chiusura disposta dal questore per tre giorni

In seguito a una rissa avvenuta nei giorni scorsi in un bar di via Colombo a Piacenza, il questore Filippo Guglielmino, ha disposto, nella mattinata di sabato 31 luglio, la sospensione della licenza del locale per tre giorni.

Il provvedimento (ex art 100 Tulps) – si legge nella nota – è finalizzato a stigmatizzare comportamenti illeciti da parte di pregiudicati che frequentano la zona senza penalizzare eccessivamente l’attività economica del titolare della licenza.

Anche nelle prossime settimane i controlli delle forze dell’ordine proseguiranno.

