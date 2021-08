“Bloccata in Usa, non posso tornare a Piacenza”: il paradosso dei “travel ban”

Bloccata negli Usa, non ce la fa a tornare, mentre il marito sì. Sono Leonardo Cabrini, dottorando in italianistica e la moglie Sara Dallavalle. Lui insegna all’Università dell’Indiana, lei a Chicago, la più grande città dell’Illinois. Tutti e due sono vaccinati con Moderna, doppia dose. Ma Leonardo, come dottorando in italianistica, ha ancora il visto studenti che gli ha permesso in questi giorni di tornare a casa, a Piacenza, dalla sua famiglia, almeno per queste settimane d’estate. La moglie invece, no, non può, avendo l’H1B – un permesso di soggiorno per professionisti – e con le limitazioni anti-Covid Sara non può tornare a Vicobarone da due anni e con ogni probabilità ne dovrà aspettare ancora uno, un tempo che sembra lunghissimo alla mamma, al papà, alla nonna Mariuccia, novantenne che vorrebbe poterla riabbracciare.

Sara ha fatto i vaccini, i tamponi, eppure se dovesse raggiungere l’Italia rischierebbe poi di non poter tornare indietro, con la perdita del lavoro. L’ambasciata forse potrebbe aiutare, «ma dopo le chiusure legate al Covid il primo appuntamento disponibile è a metà settembre, i tempi burocratici si sono allungati ancora, spiega Leonardo, 36 anni, che ha sposato Sara in quel marzo “nero” del 2020, quando la pandemia iniziava a mostrare il suo volto più crudele e loro rispondevano con l’arma più potente, quella dell’amore.

