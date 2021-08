Scontro auto-furgone in via Cella: vettura ribaltata, una persona ferita

Pauroso incidente, fortunatamente con conseguenze non eccessivamente gravi, oggi, lunedì 2 agosto. È accaduto nella prima mattinata all’incrocio tra via Cella e strada Raffalda: in seguito allo scontro tra una utilitaria e un mezzo commerciale, la vettura, dopo l’impatto, si è ribaltata. La persona alla guida dell’auto è stata estratta non senza difficoltà dall’abitacolo: solo ferite lievi e qualche contusione per le quali si è proceduto al trasporto in ambulanza al pronto soccorso cittadino. Sul posto, per i rilievi di legge, gli agenti della polizia locale. Gravi i disagi al traffico.

