Minimarket aperti oltre le 21.00: tre locali multati della polizia locale

Sono tre le violazioni contestate nei giorni scorsi dalla polizia locale ad altrettanti minimarket cittadini – uno in via Roma e due in via Colombo – per il mancato rispetto della chiusura entro le ore 21.00, come previsto dall’articolo 18 del regolamento di polizia urbana.

I titolari delle attività sono stati sanzionati per l’importo di 250 euro, così come il gestore di un analogo esercizio commerciale in via Alberoni, per la vendita di alcolici da asporto in orari non consentiti.

Nella mattinata di sabato scorso, invece, durante i consueti controlli nelle aree mercatali, è stato multato per questua molesta e destinatario di un ordine di allontanamento un uomo di nazionalità rumena che chiedeva con insistenza l’elemosina in via XX Settembre, intralciando il passaggio dei pedoni.