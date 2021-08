Cuda nuovo presidente della Società Italiana di Otorinolaringoiatria

Domenico Cuda, direttore di Otorinolaringoiatria all’ospedale di Piacenza, è il nuovo presidente della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico facciale (SIO e ChCF), massima espressione dei professionisti del settore in Italia. Il primario ricoprirà il prestigioso incarico fino a maggio 2022. Cuda, a Piacenza dal 2003, era già stato presidente degli otorinolaringoiatri ospedalieri italiani (AOOI) dal 2014 al 2015. “Il reparto piacentino, proprio dal momento del suo arrivo, è un punto di eccellenza nazionale soprattutto nell’ambito della bionica uditiva (inserimento di protesi cocleari per combattere la sordità)” – fa sapere Ausl.

“Sono orgoglioso – spiega Cuda- è un grande onore ricoprire questo ruolo. La SIO è una società antica e prestigiosa, il prossimo anno spegnerà centotrenta candeline. Ci siamo già messi al lavoro per continuare l’opera di ristrutturazione e ammodernamento dell’assetto societario già avviata negli scorsi anni. La volontà è quella di ampliare il ventaglio di servizi offerti al socio, in termini di offerta formativa, rivista scientifica e prodotti assicurativi, per esempio. Senza dimenticare il lavoro che si snoda su vari tavoli, sia istituzionali sia non istituzionali, come Ministeri della Salute e dell’Università e ISS per l’implementazione di linee-guida e per una migliore definizione degli ambiti formativi e assistenziali della nostra specialità a rischio di ‘erosione’ da parte di discipline di confine oltre che oggetto di scarsa conoscenza da parte della popolazione. Ad esempio, i pazienti con una neoformazione del collo spesso affrontano un calvario prima di giungere allo specialista più appropriato rappresentato dall’otorinolaringoiatra. Per tali ragioni in molti ambiti sia italiani sia europei come la UEMS ci stiamo battendo per il riconoscimento della nostra specialità come otorinolaringoiatria e chirurgia testa-collo come avviene oramai da molti anni nel mondo anglosassone”.