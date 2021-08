Green pass, da venerdì in vigore il “passaporto” anti-Covid. Assalto alle farmacie

Entra in vigore da questo venerdì, 6 agosto, l’obbligatorietà del green pass anti-Covid per accedere a manifestazioni pubbliche, palestre, piscine, cinema, teatri, ristoranti o bar al chiuso e altri luoghi di socialità. In queste ore le farmacie piacentine sono prese d’assalto dai cittadini che richiedono la stampa della certificazione verde, o la prenotazione del vaccino per poi poterla ottenere (dopo 14 giorni dalla prima iniezione).

Ma il green pass è una misura giusta? Le opinioni dei piacentini si dividono. Eccole nel video qui sopra.