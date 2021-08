Cane si perde e vaga per strada, carabinieri lo salvano. Restituito al proprietario

Vagava per strada impaurito e solo quando due militari della sezione Radiomobile di Piacenza lo hanno notato e salvato. E’ accaduto stamattina intorno alle 10.00 in Strada Delle Novate, a Piacenza. I carabinieri erano impegnati in un servizio di controllo quando hanno visto l’animale aggirarsi in zona senza collare né guinzaglio. Il cane è stato quindi soccorso e affidato al personale dell’associazione di recupero animali “Sicurezza Ambiente” di Piacenza, che tramite microchip, è risalito al proprietario per la successiva restituzione.

