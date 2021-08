Nuovo anno scolastico con vecchi problemi: 250 studenti in più con gli stessi organici

L’anno scolastico è nuovo, ma i problemi sono quelli di sempre. E forse anche peggiori. Lo segnalano i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda nell’evidenziare la situazione piacentina, dove a fronte di un incremento degli studenti delle superiori di 254 unità, le cattedre di insegnamento restano sempre le stesse dell’anno scorso. Ossia 925 posti di organico di diritto, 97 di potenziamento e 4 di potenziamento sostegno.

Piacenza non è l’unica: “Questo problema lo si evidenza in tutte le province della regione – spiega il segretario di Flc Cgil Piacenza Giovanni Zavattoni – si è registrato un incremento degli alunni delle superiori, ma di fatto c’è stato il mantenimento dell’organico dello scorso anno. Ma non è finita qui: il personale Covid utilizzato l’anno scorso per far fronte alla situazione pandemica non ci sarà più e verrà attivato solo con i residui dei fondi non utilizzati nel 2020 e comunque fino al 31 dicembre. In sintesi la situazione è peggiorata”.

Quali siano gli effetti è presto detto: “Avremo delle classi enormi – spiega Paola Votto della Cisl Scuola Piacenza – soprattutto nelle prime e nelle seconde il rischio è di avere delle classi da oltre trenta ragazzi e magari anche studenti che necessitano del sostegno”.