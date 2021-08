Sciacallo dorato investito nel comune di Bobbio. Duecento gli esemplari in Italia

In Val Trebbia è stato trovato un esemplare di sciacallo dorato: non è volpe, non è lupo, anzi il lupo gli dà pure la caccia. Già ad aprile c’era stato un primo avvistamento a Caorso – ma la carcassa poi non fu ritrovata, restarono solo alcuni scatti fotografici – ma quello stupì fino a lì perché in regione la zona del Po sarebbe più popolata dalla specie, che conta in tutta Italia massimo duecento esemplari, da quando attraversò i Balcani nel 1984 per addentrarsi nel Friuli, come spiega il veterinario Mauro Ferri, collaboratore del massimo esperto nazionale Luca Lapini del museo di storia naturale di Udine. Questa volta, invece, e per la prima volta, lo sciacallo è in montagna: investito da un’auto (non si sa chi la guidasse) è stato trovato già morto dai naturalisti Marcello Tosca e Letizia Milani. Dove? Nel territorio bobbiese, pieno Appennino. L’animale è stato sottoposto a radiografia al Centro recupero di animali selvatici di Niviano. C’è la conferma: è proprio il leggendario sciacallo.

