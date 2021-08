Scuola e green pass, i presidi: “Non serve la sanzione, faremo il nostro dovere”

Saranno i dirigenti degli istituti a controllare il green pass obbligatorio per il personale scolastico.

E, in base a quanto riferisce La Repubblica, nella bozza del decreto dedicato al ritorno in aula, è prevista la multa fino a tremila euro qualora non vengano effettuate le verifiche necessarie.

Chi non presenterà la certificazione andrà incontro a un’assenza ingiustificata, con blocco dello stipendio mensile a partire dal sesto giorno di mancato lavoro.

Abbiamo chiesto un parere a Cristina Capra, dirigente del Liceo Gioia di Piacenza. “Una minaccia di sanzione non è gradevole – commenta la dirigente -, ma penso che ognuno di noi debba fare il proprio dovere in questo momento. Avrei fatto comunque il mio dovere di controllore come prevede la legge e forse la sanzione non era neanche dovuta, comunque la accetto come eventuale conseguenza di un mancato controllo”.

Tra poco più di un mese si torna sui banchi. “Siamo più preparati dello scorso anno, più consapevoli – aggiunge Capra -. Credo che ognuno di noi abbia un’idea di ciò che lo aspetta. Le mascherine non ce le toglieranno chissà fino a quando, ma penso valga la pena per tornare tutti in presenza a scuola”.

I “soggetti a rischio” con certificato medico saranno esonerati dal certificato verde.