Vaccinato da mesi ma niente green pass: il paradosso del piacentino Adriano Perotti

Vaccinato due volte (prima dose a febbraio e richiamo a marzo) ma ancora niente green pass. E’ il paradosso del piacentino Adriano Perotti, 64 anni di mestiere fotografo, che nonostante abbia già completato da mesi il richiamo vaccinale non ha ancora ricevuto la certificazione verde, indispensabile per poter avere accesso ad alcuni servizi, per esempio locali al chiuso, cinema, teatri e musei.

“Dalla fine di giugno – spiega Perotti – visto che non ricevevo nessun Sms per la ricezione dell’authcode, ho provato a sondare altri canali. App Io e Immuni, farmacia, l’Ausl di piazzale Milano, il centro vaccini dell’ex arsenale di Piacenza e l’Urp. Niente da fare, così ho provato a contattare i vari canali governativi, inviando mail più volte e chiamando numeri telefonici quali 1500 del ministero della salute, 800912491, senza ottenere nessun risultato. Morale: questo disservizio che io e altri cittadini stiamo subendo ci rende equiparati ai no-vax. Di conseguenza, non posso più andare al ristorante al chiuso, in palestra, alle mostre e al cinema. Mi sono rivolto ad un legale, il quale mi ha consigliato di produrre un’autocertificazione da esibire, ma dubito che questa soluzione mi permetterà di avere accesso ovunque al pari del green pass”.