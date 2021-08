Castel San Giovanni, inaugurata nuova ambulanza grazie alla Fondazione

La Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta ha inaugurato una nuova ambulanza. Grazie al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che ha messo a disposizione 50 mila euro (la metà della somma necessaria) l’associazione di Castel San Giovanni ha potuto completare il suo parco mezzi. La nuova ambulanza è equipaggiata in modo tale che, anche lungo le strade “groviera”, i pazienti non debbano risentire dei contraccolpi causati dalle buche. “Questo mezzo – ha spiegato Il presidente Mariano Gaddilastri durante il momento inaugurale – è dotata di particolari ammortizzatori in grado di attutire quanto più possibile gli scossoni causati dalle buche stradali”.

“Tutti noi – ha aggiunto l’oncologo e membro del cda della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Luigi Cavanna – sappiamo quanto sia importante l’arrivo di un’ambulanza adeguata in caso di emergenze”. “Per noi – ha detto il sindaco Lucia Fontana – la Pubblica è una realtà importantissima, di cui siamo orgogliosi”.