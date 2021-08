Ciclista investito da un’auto a piazzale Milano. Donna cade sulla ciclabile di via Penitenti

Nel pomeriggio di domenica 8 agosto due ciclisti sono rimasti coinvolti in altrettanti incidenti stradali in città, Il primo intorno alle 17: un uomo di sessanta anni è stato investito da un automobile a piazzale Milano. È stato trasportato in autoambulanza all’ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Per i rilievi dell’incidente è intervenuta la polizia locale. Intorno alle 18.30 una donna in sella alla sua bicicletta è caduta a terra mentre stava percorrendo la pista ciclabile di via Penitenti, ed è stata portata all’ospedale. Anche in questo caso, le sue condizioni non hanno suscitato preoccupazione fra i medici.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà