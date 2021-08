Da cento anni riferimento per Travo: un secolo di vita per l’Osteria del Sole

La tradizione vuole che si chiami così perché per gran parte della giornata il sole batte contro il muro d’ingresso. Ma questo nome scherzoso coniato negli anni Venti è sempre stato così bello e pieno di allegria che nessuno ha mai pensato di cambiarlo, da un secolo: l’Osteria del Sole, uno di locali storici di Travo, compie cent’anni. E il prossimo 20 agosto sarà festa grande per rendere omaggio a uno dei simboli del paese.

Una gestione da sempre tutta al femminile e affidata sempre alla stessa famiglia, gli Anselmi: oggi a gestirla è Alfreda Anselmi che eredita l’attività dalla bisnonna Angela Cassinelli che avviò l’attività nel 1920 in piazza Vittorio Veneto. Basterebbero poche immagini per ripercorrere la lunga storia dell’attività: dalla bortellina (quella croccante, anche con le cipolle) che è diventato un must da assaggiare allele foto storiche appese alle pareti; dai panzerotti (che negli anni Sessanta attiravano interi pullman di turisti lombardi, mai più usciti dal menù) fino, indietro nel tempo, al ritrovo fisso per chi veniva al mercato del martedì, per bere un bicchiere di vino prodotto in casa o per assaggiare la trippa o lo stracotto fatte prodotte dagli animali che una volta vivevano nel cortile. E poi c’è l’affetto di Travo, che non è mai mancato.

