Esodo estivo: Croce Rossa Piacenza in A1 per l’assistenza ai viaggiatori

Anche quest’anno, con il periodo delle vacanze estive e visto il grande flusso di viaggiatori sulla rete autostradale, Croce Rossa di Piacenza è scesa in campo lo scorso fine settimana (weekend da bollino rosso per l’esodo estivo) lungo l’autostrada A1, nel tratto Piacenza Nord-Fiorenzuola.

Il personale di Croce Rossa ha così supportato i viaggiatori autostradali in un periodo, quello di esodo estivo, critico per il caldo e per possibili rallentamenti alla viabilità.

Anche all’interno dell’Autogrill, infatti, la Croce Rossa ha effettuato assistenza diretta ai viaggiatori attraverso una squadra di volontari pronti non solo ad assicurare il primo soccorso, ma anche ad effettuare la rilevazione della temperatura corporea, dei parametri vitali e attrezzati con il defibrillatore per eventuali risposte sanitarie urgenti.

La Croce Rossa di Piacenza effettuerà nuovamente questo servizio in occasione del periodo di controesodo, nel fine settimana tra venerdì 20 agosto e domenica 22 agosto.