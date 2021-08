Vaccino Reithera, piacentini verso la conclusione della sperimentazione

Si chiarisce l’orizzonte di chi è stato vaccinato con il vaccino sperimentale Reithera, sviluppato in collaborazione con l’Istituto Spallanzani e che ha coinvolto 26 centri nel Paese più uno in Germania per i controlli incrociati e 900 individui. Piacenza ha partecipato alla sperimentazione con 150 persone in tutta la provincia, una ventina a Piacenza. Come comportarsi? Una fresca circolare ministeriale ha stabilito che fino al 30 settembre i vaccinati Reithera avranno una esenzione particolare a fare il vaccino, se ne sta occupando il reparto Infettivi diretto da Mauro Codeluppi. Poi si vedrà, anche agli effetti del green pass. Un controllo sanitario verrà effettuato il 29 settembre. Si tratterà di verificare quanti anticorpi hanno sviluppato le persone coinvolte.

