Amicizia tra Regioni: festa al monte Crociglia per ricordare i caduti della montagna

Sul monte Crociglia, nel comune di Ferriere, si è tenuta la 65esima Festa dell’Arcangelo San Raffaele, un consueto momento di amicizia tra diverse province e le regioni di Emilia Romagna e Liguria e per ricordare i caduti della montagna. Tra di loro anche don Guido Balzarini e il compianto sindaco di Ferriere Giovanni Malchiodi. L’iniziativa è portata avanti dal Consorzio Torrio Valdaveto e dal circolo Acli La Scuola.

In tanti hanno raggiunto la vetta del monte Crociglia per partecipare alla messa celebrata dal parroco di Ferriere, don Stefano Garilli, al cui fianco c’erano i rappresentanti delle istituzioni di Emilia-Romagna e Liguria.

Per onorare i caduti il Cai Piacenza ha donato come ogni anno una corona di alloro posizionata alla lapide ai piedi della statua dell’arcangelo San Raffaele.

La giornata, che è stato anche un momento di festa, è stata l’occasione di presentare il calendario di Torrio 2022, il primo in uscita della provincia di Piacenza