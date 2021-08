I genitori di Sonia e Daniele: “La loro morte evitabile. Non bevete se guidate”

“Quello non è stato un incidente, non è stata una svista, né un colpo di sonno. E lo vogliamo dire con la poca forza che ci rimane. Perché se dovesse servire a far scattare il pensiero in qualcuno di questi giovani, il pensiero di ‘Ho bevuto, non me la sento, non guido ragazzi’, allora almeno forse questo immenso e ingiusto dolore sarà servito ad evitare altre stragi sulle strade, altri morti”.

Le famiglie di Sonia Tosi e Daniele Zanrei, i due giovani travolti e uccisi da una Golf mentre erano in sella ad una Vespa sulla provinciale di Zena, a una settimana da quell’attimo che ha spezzato il loro cuore per sempre chiedono aiuto ai tanti giovani che gli sono vicini “perché tragedie simili non debbano toccare ad altre mamme, ad altri papà, ad altre vite. Chiediamo non solo ai nostri giovani di stare attenti, di non mettersi alla guida se hanno bevuto, ma chiediamo anche ai loro amici di fermarli, di dirgli ‘Guido io’ se li vedono in stato alterato. Chiediamo attenzione, da parte di tutti, a volte basta una parola giusta a cambiare quel destino per noi ora tanto crudele. Noi non abbiamo più parole, ma vogliamo vi arrivi un messaggio di responsabilità, serve responsabilità”.

