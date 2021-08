Sarmato, boom di iscrizioni al nido: “Tante richieste, si è creata una lista d’attesa”

È un vero e proprio boom di iscrizioni all’asilo nido di Sarmato “La Stella Marina”, gestito da Unicoop: per la prima volta nella sua storia, nel paese della Val Tidone quest’anno saranno 21 i bambini che saranno ospitati e le richieste di iscrizione sono state così numerose da generare anche una piccola lista d’attesa.

La sorpresa è arrivata nei giorni scorsi con la pubblicazione della graduatoria per l’asilo nido di via Moia. In tutto, sono pervenute all’ufficio scolastico 10 richieste di conferma per i bambini già frequentanti e 16 nuove iscrizioni (di cui tre con richiesta di inserimento dal 2022). Per questo, si è scelto di ampliare la disponibilità di posti dai 15 finora fissi e garantiti dagli accordi con il gestore fino a 21, in virtù della situazione particolare legata all’emergenza sanitaria. L’aggravio economico per il comune fino al prossimo 31 dicembre sarà di 4mila euro in più, cioè mille euro aggiuntivi al mese: questa la somma concordata con Unicoop per dare continuità al servizio. In tutto, il comune dovrà sostenere quindi una spesa pari a 16.322 euro.

