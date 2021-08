Ferriere: capo-scout positivo al Covid, il campo diventa una “bolla” per 15 ragazzi

Disavventura a lieto fine in un campo scout a Selva di Ferriere. La scoperta del caso di positività al Covid di un capo dei giovani esploratori, peraltro già vaccinato, ha costretto una quindicina di boy-scout a restare per qualche giorno in una “bolla” per poi tornare in città a bordo di un pullman messo a disposizione. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi. La comitiva di scout di una parrocchia piacentina era partita alla volta di Selva per tenere un campo di qualche giorno alla Vecchia Dogana. A quanto pare tutti erano partiti con tampone negativo. Qualche giorno dopo il loro arrivo però, uno dei capi-scout, nonostante fosse già vaccinato, ha iniziato ad avvertire i classici sintomi. Immediato il tampone (fatto a Ferriere) con esito positivo. Su indicazione dell’Ausl il ragazzo è ritornato a casa e si è messo in isolamento. Al rientro in città a bordo di un pulmino i piccoli scout sono stati sottoposti a tampone. Uno solo dei partecipanti è risultato debolmente positivo e asintomatico. Tutti però dovranno stare in quarantena fino a domenica.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’ IN EDICOLA OGGI