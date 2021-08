Oggi sono previsti 38°. Piscine piacentine prese d’assalto: “Sembra sempre domenica”

“È sempre domenica, anche di giovedì e venerdì” dice Nicola Vitali di Activ,a alla guida di otto piscine sparse fra città e provincia.

È sempre domenica perché la colonnina del termometro sale (oggi sono previsti 38°) insieme alla voglia di fare un tuffo. E così, se appena si può, via in vasca. La corsa alle piscine prosegue e va alla grande anche in questi giorni precedenti al Ferragosto: complice l’arrivo del caldo, quello vero, anche a Piacenza, tutte le piscine registrano il tutto esaurito.

Del resto anche ieri in città le minime si attestavano a 21,1 gradi e le massime a 32,7; l’umidità è al 79 per cento. Per ora tutto sufficientemente sopportabile rispetto agli oltre 40 gradi registrati al centro-sud della penisola, dove la terra brucia letteralmente. A Pontenure tuttavia ieri la colonnina è salita fino a quasi 35 gradi. E persino a Morfasso si sono registrate temperature di quasi 32 gradi.

Per tirare una boccata d’aria dunque non resta che indossare un costume e tuffarsi: “Noi stiamo lavorando tantissimo in questi giorni – dichiara Vitali – possiamo dire che è sempre domenica a giudicare dagli ingressi che registriamo”. A Piacenza Vitali ha in gestione il Polisportivo, la Raffalda e la Farnesiana, mentre in provincia conta gli impianti di Castelsangiovanni, Caorso, Podenzano, San Giorgio e Pontenure: “Complessivamente registriamo tra i 2.500 e i 3.000 ingressi giornalieri – spiega – il Polisportivo e la piscina di Podenzano risultano fra gli impianti più frequentati”.