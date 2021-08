“Se non avete il green pass non soggiornate qui”: disagi per turisti piacentini bloccati

Vacanza prenotata da tempo in Sicilia. La coppia piacentina arriva all’albergo dopo il lungo viaggio. Alla reception il gestore domanda: “Avete il Green pass? In caso contrario non potete soggiornare”. Scoppia il disappunto. Una scena che negli ultimi giorni dopo il 6 agosto, da quando cioè è entrato in vigore il decreto che impone di esibire il certificato vaccinale in alcuni esercizi, non previsto per gli alberghi, è capitata più volte: ad altri turisti piacentini in altri due hotel e in due bed and breakfast in giro per lo Stivale, dalla Romagna alla Toscana fino alla Sicilia. Non solo. Perché la stessa richiesta di mostrare il certificato verde risulta essere stata formulata da alcuni datori di lavoro a sette operai piacentini impiegati in ditte locali.

Dodici casi distinti, tutti arrivati all’attenzione dell’avvocato piacentino Sara Soresi, che è anche consigliera comunale di Fratelli d’Italia, ormai nota per avere una posizione assai critica nei confronti del decreto in oggetto.

