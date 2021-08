Caldo: scatta una nuova allerta. Temperature bollenti fino a martedì

Il caldo non accenna a diminuire. Anche per Ferragosto e almeno fino a martedì prossimo le temperature, nella provincia di Piacenza, resteranno sui 37 gradi con picchi di umidità attorno all’80%. Per questo motivo è stato diramato uno stato di allerta di codice giallo su tutta la pianura padana. Domenica 15 agosto, in particolare, si prevede la persistenza sulle aree di pianura e collinari di temperature massime attorno a 37 gradi, o localmente superiori. Nella seconda parte della giornata è atteso anche un aumento della ventilazione sulle aree appenniniche centro-orientali, che però si prevede rimanere sotto la soglia di allerta.

Il Ministero della Salute raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata (11.00-18.00), idratarsi costantemente, consumare pasti leggeri, evitare l’esercizio fisico, offrire assistenze a persone a rischio.