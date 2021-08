I sindaci della Val Tidone ad Atersir: “Non togliete le benne del verde”

Raccoglie consensi tra i sindaci della Val Tidone l’appello, partito dal comune di Castel San Giovanni, a non togliere le benne del verde dalle strade. Diversi sindaci del comprensorio, da Alta Val Tidone a Borgonovo, si dicono solidali con Castello. “Le benne devono rimanere al loro posto altrimenti la gente chissà dove butterà il verde” è il commento più comune. Dal 2022, secondo quanto prevede Atersir, le benne dovrebbero infatti essere eliminate per lasciare il posto ad una raccolta porta porta anche di sfalci e potature. Gli abitanti dei vari comuni dovrebbero cioè accumulare i resti di potature e lavori del verde e attendere che gli operatori passino a casa a raccoglierli. Tra i sindaci intervistati c’è chi invita Atersir “a non fare assolutamente l’errore di togliere le benne”.

