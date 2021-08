L’infettivologo Sisti: “I test sierologici positivi non danno il green pass”

Non è sufficiente dimostrare di avere gli anticorpi del Covid, attraverso un test sierologico, per ottenere il Green Pass. Se sono passati i tempi previsti dal ministero della Salute è necessaria la vaccinazione. Lo ribadisce l’Ausl di Piacenza e lo spiega una delle voci più ascoltate a livello locale e non solo: l’infettivologo Marzio Sisti. A livello nazionale la sindaca di Roma, Virginia Raggi, fa sapere che il medico le avrebbe indicato di attendere a vaccinarsi perché il test sierologico le darebbe la presenza piuttosto alta di anticorpi Covid.

A livello locale un lettore di Libertà ha sollevato il problema sull’edizione di ieri con una lettera in cui spiega di aver passato il Covid e di avere oggi 180 di anticorpi del virus. L’Ausl, dal canto suo, ammette di aver ricevuto diverse richieste dello stesso tenore (green pass senza vaccino) così come i farmacisti. Anche allo stesso Sisti hanno scritto in molti chiedendo lumi.

Le regole del ministero della Salute parlano chiaro, osserva il già direttore del reparto di infettivologia dell’Ausl: “Chi ha passato il Covid dimostrato da un tampone e con un certificato di guarigione, indipendentemente dal test sierologico, può fare il vaccino dal terzo mese dalla guarigione fino al dodicesimo mese sottoponendosi ad una sola dose e ottiene il green pass. Se lascia passare più di dodici mesi dalla data del certificato di guarigione deve sottoporsi a entrambe le dosi”. Indipendentemente dal test sierologico e dal numero degli anticorpi.

Sisti spiega perché: “Il problema è molto pratico: ovvero oggi nessuno sa quale sia la quota di anticorpi proteggente”. Inoltre ogni test sierologico, evidenzia, “ha una sensibilità diversa. Se uno viene da me dicendomi che ha 180 di glicemia sono certo che ha il diabete. Ma se uno arriva dicendomi che ha 180 di anticorpi Covid non posso avere nessuna certezza”.

