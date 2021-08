Vaccinati, ma senza Green pass. L’odissea di due abitanti di San Giorgio

Vaccinati, ma senza Green pass. È una vera e propria odissea quella raccontata da Mauro Groppi e Lorella Veneziani: i due, tra di loro conoscenti e residenti a San Giorgio, condividono una storia surreale che li vede protagonisti di un paradosso dovuto presumibilmente a una falla burocratica o da un errore umano. Mauro e Lorella, nel mese di maggio, hanno infatti ricevuto il vaccino a dose unica prodotto dalla società farmaceutica Johnson&Johnson, ma quando hanno provato a ottenere la certificazione verde presso la farmacia del paese sono rimasti sorpresi dalla risposta negativa.

Stessa sorte ricevuta, dopo qualche giorno, a Lorella.

Entrambi mostrano i loro certificati di avvenuta vaccinazione e non riescono a darsi pace per la spiacevole situazione: “Io comprendo che ci possa essere un errore, ma è assurdo che non si riesca a rimediare: non so più che fare, ho persino contattato la segreteria di Figliuolo”, conclude amaramente l’uomo

