Fiera di Pontedellolio, edizione numero 351. Successo di pubblico. FOTO

Nonostante la temperatura record, grande affluenza per la prima giornata della Fiera di San Rocco a Pontedellolio, promossa dal comune e organizzata dalla società CoolTour di Piacenza. Via Veneto e via Roma sono state prese d’assalto dal pubblico a caccia di affari sulle bancarelle. Anche la piazza I Maggio si è animata con le performance del Corpo Bandistico Pontolliese, tornato ad esibirsi dopo la lunga pausa forzata provocata dalla pandemia, accompagnato dalle coreografie delle majorettes. Ha funzionato senza intoppi l’organizzazione legata agli ingressi controllati con tre varchi previsti per accedere alla fiera in sicurezza, con il controllo del Green Pass per ogni singolo visitatore. Inserita nel programma anche una mostra di pittura molto apprezzata di artisti piacentini, allestita dalla Società Operaia di mutuo soccorso che quest’anno compie 135 anni, in collaborazione con la Galleria Rosso Tiziano. Alle 20.45, nel cortile dell’ex municipio, previsto un concerto sempre del Corpo Bandistico, mentre alle 21.30 toccherà ai Cani Scolti esibirsi. Domani invece, lunedì 16 agosto, oltre alla messa delle 10 nella Chiesa di San Rocco, dopodiché altra giornata all’insegna della tradizione. In serata, ancora musica con il trio “Manolo”.

LA FOTOGALLERY DI EMILIO MARINA