Legami con il territorio e con gli emigrati: in distribuzione il calendario 2022 di Torrio

E’ iniziata la distribuzione del calendario di Torrio 2022, frazione del Comune di Ferriere, che si trova in Val d’Aveto. Il lunario di Torrio è il primo che viene messo in stampa e distribuito nella provincia piacentina perché rappresenta un’occasione per non disperdere i legami con il territorio, con il passato, con chi da quei luoghi è emigrato soprattutto verso la Francia. Ed è per loro, per consentire loro di tornare in Francia ogni anno con un “pezzetto” delle loro origini, che il calendario da oltre 20 anni viene realizzato. Numerosi sono infatti gli emigrati in Francia che tornano in Valnure e Valdaveto per le vacanze estive e questi mesi sono anche l’occasione per recuperare il calendario dell’anno successivo. Il calendario, che ha iniziato ad essere diffuso l’8 agosto alla festa dell’arcangelo San Raffaele sul monte Crociglia, contiene 14 grandi fotografie di Valnure e Valdaveto scattate da Giancarlo Peroni e da Silvano Romairone, aforismi e numerose immagini della gente di ieri e di oggi e delle iniziative. In copertina uno scatto di Laura Arcella.

Il calendario si può trovare all’edicola di Ferriere, al circolo di Torrio e alla tabaccheria Buzzetti in via Taverna a Piacenza (davanti all’ospedale).