“Sindaco, lei è vaccinato?”. In 44 dicono “Sì”. Un “lo farò” e un “no comment”

“Sindaco, lei è vaccinato contro il Covid?”. Una semplice domanda che il quotidiano Libertà ha rivolto ai 46 primi cittadini del nostro territorio.

In 44, peraltro tutti convintamente, hanno risposto in maniera affermativa, rilanciando l’invito a tutta la cittadinanza a immunizzarsi contro il Coronavirus.

Esortazione che è arrivata anche dal sindaco di San Pietro in Cerro, Stefano Boselli, il quale però non ha ancora ricevuto la dose: “Ho effettuato il test sierologico e ho ancora una carica anticorpale molto alta – spiega – non sono contrario, prima dell’inverno mi vaccinerò. Esorto le persone del mio paese a proteggersi e proteggere gli altri, ma anche di informarsi sulla propria condizione anticorpale”.

Ha preferito non rispondere il primo cittadino di Ferriere, Carlotta Oppizzi.

TUTTI I DETTAGLI SUL QUOTDIANO LIBERTÀ NELL’APPROFONDIMENTO DI ELISA MALACALZA E GIACOMO NICELLI