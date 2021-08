Schianto sulla via Emilia, muoiono due giovani. Uno militava nella Pontenurese

Uno schianto terrificante che, poco dopo le 6 del mattino, è costato la vita a due giovanissimi oltre al ferimento gravissimo di altri due ragazzi poco più che ventenni. E’ accaduto a Parola, nel Fidentino, lungo la via Emilia: a perdere la vita anche Omar Beji, centrocampista ventenne della Pontenurese, nato e residente a Fidenza, di origini tunisine. Il ragazzo era alla guida di una Seat Ibiza quando, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’utilitaria che si è schiantata contro una colonna di cemento di un cancello. Un impatto che ha letteralmente squarciato il mezzo, non concedendo scampo ai giovani che occupavano i sedili anteriori. Scenario terribile per i soccorritori intervenuti sul posto con i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre dall’abitacolo anche i due ragazzi feriti. Uno dei due è in condizioni molto gravi e anch’egli ha un passato calcistico tra le fila della Pontenurese, risalente a un paio di stagioni fa. Il quarto ferito non è in pericolo di vita e potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore.

