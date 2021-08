Il vescovo Cevolotto positivo al Covid: sintomi lievi e qualche linea di febbre

Il vescovo di Piacenza e Bobbio, monsignor Adriano Cevolotto, è risultato positivo al Covid. I sintomi paiono fortunatamente leggeri: qualche linea di febbre e raffreddore.

Il vescovo Cevolotto è stato quasi certamente contagiato in un campo estivo a cui ha partecipato per una settimana, fino a giovedì scorso, con i giovani dell’Azione Cattolica in Valle D’Aosta.

Nella giornata di ieri sono scattate le operazioni di contact tracing per raggiungere e verificare tutte le persone che sono state vicino al vescovo nelle ultime ore.

Nella mattinata di oggi sono previsti ulteriori aggiornamenti da parte della Diocesi.