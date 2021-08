Seminario, ordinazione, 50 anni di sacerdozio: festeggiati don Lino e don Luigi

Monsignor Luigi Chiesa e monsignor Lino Ferrari hanno festeggiato insieme i 50 anni di sacerdozio. Lo hanno fatto nella stessa parrocchia, Castel San Giovanni, dove entrambi in passato hanno prestato servizio, seppure in periodi differenti. I due ex parroci, per tutti “don Lino” e don “Luigi”, sono stati accolti da una pioggia di affetto da decine di fedeli. Alcuni che all’epoca in cui monsignor Chiesa prestava servizio a Castello erano bambini, oggi sono adulti. Alcuni di loro si sono presentati con tanto di figli al seguito durante una celebrazione che entrambi i sacerdoti hanno definito “emozionante”.

Entrambi classe 1947, ed entrambi originari del Valtaro nel Parmense, entrarono in seminario insieme.

“Era l’otto ottobre del 1958 – ha ricordato ieri monsignor Chiesa durante la messa in San Rocco –, mentre l’11 luglio del 1971 diventammo tutti e due preti”. Oggi don Luigi è vicario del vescovo monsignor Adriano Cevolotto, mentre don Lino lo è stato di monsignor Gianni Ambrosio.

“I momenti belli vanno condivisi e per noi è una gioia poter condividere questo momento bello insieme a voi” ha detto don Lino.