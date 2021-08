Cabina, scontro frontale: due feriti in ospedale. Strada chiusa per i soccorsi

Incidente alle porte di Cabina di Vigolzone nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 agosto. Per cause da chiarire, intorno alle 18.15, un’Audi A3 e un furgone Renault Trafic si sono scontrati frontalmente. Nell’impatto due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Le ferite più serie hanno riguardato il conducente dell’Audi A3.

Sul posto l’ambulanza della Pubblica assistenza Val Nure e quella di Rivergaro, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e la Polizia locale Unione Val Nure Val Chero.

Il tratto di strada provinciale interessato dal sinistro è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire l’intervento dei soccorritori e i rilievi di legge.