Molesta i clienti di un bar e aggredisce i carabinieri: arrestato 30enne ubriaco

Ubriaco aggredisce i carabinieri: arrestato. E’ accaduto la sera di Ferragosto a Carpaneto. Protagonista dell’episodio un trentenne di Pontenure che aveva infastidito gli avventori di un locale pubblico. E’ stato chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castell’Arquato e Carpaneto. Il giovane, alla vista dei carabinieri, si è irritato ancora di più ed è stato quindi caricato, non senza fatica, sull’autopattuglia.

Ad aggravare la sua posizione il fatto che a bordo della sua macchina i carabinieri hanno trovato qualche grammo di cocaina. Così il trentenne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato per il possesso di droga. Il giudice ha convalidato l’arresto dei carabinieri e disposto gli arresti domiciliari per il trentenne. Il processo è stato rinviato.