Ziano, partita la vendemmia. Lusenti: “Dall’estero vogliono vedere come lavoriamo”

La vendemmia ha preso il via dalle colline di Ziano. Questa mattina alle sei nell’azienda Lusenti i primi raccoglitori sono scesi tra i filari di pinot nero base spumante. “Annata di ottima qualità – dice Martina Ferri Lusenti – anche se la quantità è inferiore rispetto agli anni passati”. Qualità ottima per grappoli che faticano a trovare braccia disposti a raccoglierli. “Quest’anno più che mai – dice la giovane imprenditrice – abbiamo faticato a trovare lavoratori stagionali”. In compenso arrivano tantissime chiamate dall’estero. “Sono produttori che vogliono venire a vedere come lavoriamo”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà