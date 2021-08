Nuova rotonda a Gossolengo, da lunedì chiuso il bivio tra la Provinciale e via Matteotti

Da lunedì 23 agosto sarà vietato entrare a Gossolengo da via Matteotti: a causa dei lavori di costruzione della nuova rotatoria in località Partitore, sarà chiuso per una ventina di giorni lo svincolo della Provinciale 28 in ingresso e in uscita dal paese.

Il provvedimento si rende necessario e inevitabile per poter concludere i lavori di riassetto della viabilità della Provincia già iniziati da tempo sulla strada del Bissone e poi estesi all’ingresso del paese. La chiusura di viale Matteotti comporterà l’utilizzo privilegiato dell’ingresso di via dei Rivi per chi proviene da Piacenza e questo comporterà modifiche alla viabilità soprattutto per il trasporto pubblico, che subirà una modifica del tracciato: saranno istituiti due stop provvisori su via dei Rivi (all’incrocio con via Moro) per consentire ai bus di Seta provenienti da via Matteotti di fare manovra in sicurezza.

L’intersezione tra la Provinciale 28 e via Matteotti resterà completamente chiusa fino a sabato 11 settembre e sarà posizionata tutta la segnaletica necessaria a guidare gli automobilisti sui percorsi alternativi. Il provvedimento si somma al senso unico alternato già presente a Partitore sulla Provinciale 28 e alla chiusura del tratto terminale della strada del Bissone.

